Bannon fala da extrema-direita como “grupo de palhaços”

Steve Bannon, considerado o representante da extrema-direita na Administração Trump, deu uma entrevista em que fala dos nacionalistas como “um bando de palhaços”.

Numa entrevista a uma revista de esquerda, a American Prospect, que não foi pedida por nenhum jornalista – e que, segundo alguns relatos, Bannon não sabia que seria publicada – o responsável contradiz o Presidente, Donald Trump, noutras questões, declarando por exemplo que não há solução militar para o conflito com a Coreia do Norte (quando Trump ameaçara o regime de Kim Jong-un com “fogo e fúria”.)

Robert Kuttner, co-fundador e co-director da revista, diz ter ficado surpreendido com o telefonema de Bannon e os seus comentários controversos, especialmente numa altura em que a sua continuação na Casa Branca estava em dúvida. Questionado esta semana sobre a continuidade de Bannon no cargo, Trump respondeu simplesmente: “Vamos ver.”

Na entrevista Bannon reconhece que há um conflito na Casa Branca mas classificou o estado dos seus adversários como “a fazer xixi pelas pernas abaixo”.

Bannon, criador do site Breitbart, da chamada alt-right (que não é mais do que outro nome para extrema-direita), que entre outras coisas tinha uma secção chamada “crime negro” (dedicada apenas a notícias sobre crimes cometidos por negros), foi sempre tido como a voz dos supremacistas brancos na Casa Branca de Donald Trump – que tem apresentado os acontecimentos em Charlottesville como uma questão entre dois lados, não condenando directamente os extremistas que começaram a violência (um admirador de Hitler lançou um carro contra pessoas matando uma mulher de 32 anos).

Na entrevista, Bannon diz, no entanto, que os “etno-nacionalistas” são “falhados” e “um bando de palhaços”. “São um elemento de franja”, declarou. “Acho que os media lhes dão demasiada atenção, e temos de ajudar a esmagá-los”.

Mas o debate, considera Bannon, é bom para os republicanos, porque enquanto os democratas “se preocuparem em falar de política de identidade, estão feitos”. “Quero que falem de racismo todos os dias”, declarou. “Se a esquerda se focar em racismo e identidade, nós falamos de nacionalismo económico, podemos esmagar os democratas.”

