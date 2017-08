Activistas de Hong Kong condenados a penas de prisão

Um tribunal de Hong Kong decretou esta quinta-feira penas de prisão de seis a oito meses para três activistas de direitos de democracia de Hong Kong por “reunião ilegal” nos protestos de 2014, que duraram cerca de três meses.

Nathan Law, 24 anos, o mais jovem deputado eleito em Hong Kong, mas cujo mandato foi anulado, tal como o de outros militantes pró-democarcia, foi condenado a oito meses de prisão. O líder estudantil Alex Chow, de 26 anos, a sete meses, e Joshua Wong, 20 anos, a seis meses.

Em 2014, o movimento dos guarda-chuvas paralisou partes da cidade, pedindo mais democracia a Pequim. Alguns dos líderes foram eleitos para o parlamento local, mas uma série de processos interpostos pelo Governo levaram ao afastamento de vários destes novos deputados, lembra a agência Reuters.

Wong, que tinha 17 anos na altura dos protestos, descreve o momento actual como “o mais negro do movimento democrático de Hong Kong”: “Estamos a sofrer uma ameaça grave porque nos próximos anos haverá quase cem activistas a serem mandados para a prisão.”

Hong Kong é, tal como Macau, uma região administrativa especial da China desde 1997.

Os activistas reclamavam eleições (em Março deste ano) por sufrágio directo universal em Hong Kong, como foi prometido no tratado de devolução da região pelo Reino Unido à China, e não com os candidatos à chefia do Executivo vetados antes por Pequim. A eleição foi feita não por sufrágio directo mas sim por uma comissão eleitoral de 1200 membros.

