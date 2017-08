Sp. Braga cumpre a sua obrigação na Islândia

O Sporting de Braga derrotou, nesta quinta-feira, o FH Hafnarfjardar por 2-1, na Islândia, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Apesar de uma primeira parte muito infeliz, em que os bracarenses jogaram com pouca intensidade e permitiram até alguma superioridade do adversário, os minhotos conseguiram inverter o resultado com que o encontro chegou ao intervalo e que dava vantagem à formação islandesa, fruto do golo apontado por Björnsson (39'), que aproveitou algum desleixo por parte de Ricardo Esgaio.

A segunda parte foi diferente, com o Sp. Braga a surgir mais pressionante e Paulinho, aos 62', repôs a igualdade.

O resultado final ficaria fixado aos 79', depois de um roubo de bola de Fransérgio, que serviu Stojiljkovic, fulminante em frente da baliza do FH.

