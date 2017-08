Pedro Lencart nos 16 avos-de-final do British Boys

Depois de ter finalizado a fase de stroke play do British Boys Amateur Championship no quarteto dos sextos classificados (entre 252 concorrentes), Pedro Lencart entrou com o pé direito na fase de match play, batendo o inglês Tom Stagg no 18.º e último buraco regulamentar, por 1 up (1 buraco de vantagem).

O British Boys Amateur Championship, cuja 91.ª edição decorre até domingo no Nairn Golf Club, na Escócia, é um dos dois ‘majors’ do calendário mundial de sub-18 anos, a par do US Amateur, tendo sido ganho pelo português Pedro Figueiredo em 2008. Pedro Figueiredo que sempre foi uma referência para Pedro Lencart.

Amanhã, sexta-feira, o único português em prova defronta a partir das 8h51, entre os últimos 32 “sobreviventes”, nos 16 avos-de-final, o canadiano Callum Davison, que acabou entre os 40.ºs na fase de stroke play e hoje bateu o italiano Gregorio de Leo por 2/1 (dois buracos de vantagem com um para jogar).

Para a fase de match play apuraram-se os 64 primeiros e empatados após duas voltas de stroke play.

Em relação ao encontro de hoje frente a Tom Stagg, Lencart afirmou ao Gabinete de Imprensa da FPG: “Fui sempre a liderar desde o 1, até que perdi o 14 e o 15 para voltar a ficar all square, acabando por ganhar o 18, e ganhar o match 1 up."

E como foi o desenrolar do decisivo buraco 18? Conta o jogador: “É um par 5, ele falhou o tee shot para um bunker e teve que jogar para o lado; eu acertei o fairway e depois pus num bunker de green; ele deu o seu terceiro shot também para o bunker; eu joguei primeiro e deixei a bola a menos de dois metros; ele passou o green e depois falhou o chip e deu-me o buraco.”

O detentor do título, o alemão Falko Hanisch, mantém-se em prova – derrotou hoje o escocês Darren Howie, que havia vencido a fase de stroke, por 2 up. Em frente segue também o finalista vencido de 2016, o espanhol Alejandro Aguilera.

