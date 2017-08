Marítimo bateu o pé ao Dínamo Kiev

O Marítimo empatou a zero, nesta quinta-feira, com o Dínamo Kiev, actual líder do campeonato ucraniano, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

PUB

Apesar de não ter conseguido marcar neste jogo, em casa, o Marítimo bateu-se de igual para igual contra uma equipa com outros argumentos financeiros e que está a lutar por uma vaga na Liga Europa depois de ter, surpreendentemente, falhado o apuramento para o play-off da Liga dos Campeões, ao ter sido eliminada pelos suíços do Young Boys.

O empate a zero, deixa tudo em aberto para o jogo da segunda mão, já que o facto de não ter sofrido golos no Funchal permitir que um empate com golos na Ucrânia dar o apuramento aos portugueses.

PUB

Charles, o guarda-redes do Marítimo, foi um dos melhores em campo, ao protagonizar várias defesas decisivas para que o Dínamo não inaugurasse o marcador. Mas os maritimistas também tiveram as suas oportunidades, tendo terminado a partida em vantagem numérica, fruto da expulsão, por acumulação de cartões amarelos, do defesa central Khacheridi, aos 88’.

Resultados

1.ª mão do play-off da Liga Europa

Utrecht-Zenit,1-0

Dínamo Zagreb-Skënderbeu,1-1

BATE Borisov-Olexandriya,1-1

Krasnodar-Estrela Vermelha,3-2

Apollon Limassol-Midtjylland,3-2

FH Hafnarfjördur-Sp. Braga,1-2

Vardar-Fenerbahçe,2-0

PAOK-Östersunds,3-1

Viktoria Plzen-AEK Larnaca,3-1

Panathinaikos-Athletic Bilbau,2-3

Altach-Maccabi Tel Aviv,0-1

Ludogorets-FK Suduva,2-0

Club Brugge-AEK,0-0

Osijek-Áustria Viena,1-2

Viitorul Constanta-Red Bull Salzburgo,1-3

Milan-KF Shkendija 79,6-0

Domzale-Marselha,1-1

Ajax-Rosenborg,0-1

Legia Varsóvia-Sheriff,1-1

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Partizan-Videoton,0-0

Everton-Hajduk Split,2-0

Marítimo-Dínamo Kiev,0-0

PUB

PUB