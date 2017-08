Um livro e um disco para celebrar Nova Iorque

Lizzy Goodman assistiu à “despedida” dos LCD Soundsystem no gigantesco Madison Square Garden, em Nova Iorque, a 2 de Abril de 2011, e meteu na cabeça que aquela história que ali (supostamente) acabava merecia um livro. “Era um culminar dramático da ascensão deles e de uma reinvenção da música de dança. Parecia um momento de crescendo, todos os címbalos em explosão: ‘Oh meu Deus, estão no Madison Square Garden’”, contou à Pitchfork.

A história dos LCD Soundsystem está em Meet Me In The Bathroom: Rebirth And Rock’n’Roll in New York City, 2001-2011, o livro de Lizzy Goodman (editado pelas reputadas Faber & Faber e HarperCollins), ao lado da de gente como os Strokes, Yeah Yeah Yeahs e Interpol – ou seja, toda a revolução rock nova-iorquina do início da década de 2000 que pôs as guitarras e Nova Iorque de novo na agenda. São seis centenas de páginas, em registo de história oral (há bocas, rumores, relatos alucinantes de boémia e egos, tudo em discurso directo), que documentam como um grupo de jovens, sabedores das histórias da música e da moda, saiu do anonimato.

Foto O livro de Lizzy Goodman foi classificado pela Rolling Stone como um “clássico instantâneo”

O livro, classificado pela Rolling Stone como um “clássico instantâneo”, é o produto de seis anos de trabalho e duas centenas de entrevistas. Nele ficamos a saber que Karen O (Yeah Yeah Yeahs) treinava a arte de “engolir” microfones e que James Murphy fundou os LCD Soundsystem para se vingar dos The Rapture, depois de estes deixarem a DFA Records.

Coincidência ou não, Meet Me In The Bathroom é editado pouco antes de os LCD Soundsystem voltarem aos álbuns, sete anos depois de This Is Happening. A ressurreição da banda aconteceu no final de 2015 com um single natalício, a que se seguiram vários concertos, mas agora teremos direito a dez canções, um álbum inteiro: chama-se American Dream e chega a 1 de Setembro. Call the police, LCD clássico, e American dream, formosura de sintetizadores cruzados e baixo a meia-luz, quase Angelo Badalamenti, são as canções já conhecidas. Numa entrevista ao programa de rádio The Best Show, James Murphy prometeu um discurso “mais pesado”, com muitas “canções negras”.

