O segredo do filme é o par

Produção britânica, dirigida pelo razoavelmente anónimo Joel Hopkins, que funciona por “um mais um”: juntar o tema do amor romântico entre pessoas duma certa idade ao tema, político e social, da gentrificação de zonas populares e tradicionais das grandes cidades (aqui a zona de Hampstead, em Londres).

Para sustentar isso, outro “um mais um”, agora no elenco, pondo a contracenar dois actores comprovadamente bons e agradáveis e que, por questões relacionadas com o estado em que está o cinema industrial de primeira linha, raramente têm ocasião para serem protagonistas.

Hampstead - Nunca é Tarde Para Amar Realização:Joel Hopkins

Actor(es):James Norton,Diane Keaton,Brendan Gleeson

Os actores, aqui, são Diane Keaton e Brendan Gleeson, e também são eles os únicos que, embora em overacting quase constante, se assemelham a qualquer coisa de genuíno. Keaton é uma viúva americana e Gleeson, numa personagem baseada numa figura real, um velho irlandês teimoso que vive numa cabana num jardim (espécie de Walden de Hampstead) e se recusa a abandoná-la contra tudo e contra todos.

Os contornos desta relação — as questões familiares, as ressonâncias políticas — são dadas de forma completamente formulaica, ao bom estilo daquele cinema britânico muito light que ao realismo diz “nada” (ou diz, apenas, “tema”). A realização telefilmesca de Hopkins percebe bem que o segredo do filme está naquele par de actores a trabalhar em conjunto, e nem se esforça muito para disfarçar. Vê-los, e sobretudo matar saudades de Keaton, é a única razão que justifica uma ida a Nunca é Tarde para Amar.

