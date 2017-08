Desde 1961, houve 16 sismos em Portugal Continental com magnitude superior a 4,3

Esta manhã, um sismo com magnitude de 4,3 na escala de Ritcher foi sentido na região da Grande Lisboa e alguns distritos nos arredores. O tremor, com epicentro em Sobral de Monte Agraço, próximo de Torres Vedras, ocorreu às 7h44 e durou apenas alguns segundos. Foi o terceiro sismo na última semana registado com o mesmo epicentro, mas os especialistas não acreditam que exista razão para alarme. Há 12 anos que não havia registo de um sismo com epicentro em Portugal Continental tão elevado quanto o desta manhã de quinta-feira.

Desde 1961, foram assinalados 16 sismos com magnitude superior a 4,3 na escala de Richter com epicentro em Portugal Continental. A última vez que um sismo com uma magnitude superior a 4,3 com epicentro em Portugal Continental foi registado foi a 29 de Dezembro de 2005, quando dois sismos de magnitudes 4,4 e 4,5 abalaram a região de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, refere Fernando Carrilho, director da Divisão Geofísica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em declarações ao PÚBLICO.

Falando de outra escala, desde 1961 foram registados 73 sismos com intensidade igual ou superior a IV na escala de Mercalli modificada – a mesma intensidade registada com o sismo desta quinta-feira.

Importa distinguir as diferenças entre magnitude e intensidade. Enquanto a magnitude diz respeito à energia libertada num sismo, a intensidade refere-se aos seus efeitos num determinado local.

Fernando Carrilho destaca ainda que a magnitude, por si, não deve ser o único objecto de análise de um sismo, e que “há outros factores em jogo”. O especialista acrescenta que “a distância à fonte” e “localização em relação à população” também devem ser alvo de análise. Por exemplo, um sismo com magnitude de 6 na escala de Richter, como o sentido em 2009 a 100 quilómetros a sudoeste do cabo de São Vicente, “teria efeitos terríveis” se o epicentro fosse em Portugal Continental.

Destaca o especialista que, por exemplo, no sismo desta quinta-feira, a sua extensão também foi relevante. “O sismo foi sentido em Lisboa e Santarém, mas também em Setúbal, Leiria e Coimbra, a uma distância de 150 quilómetros em relação ao epicentro.”

Não obstante, e apesar de ser o terceiro sismo com o mesmo epicentro no período de 72 horas, o especialista não acredita que exista razão para alarme. “Pelo que está a acontecer, para já, não é indicador de nada especial. Manteremos a atenção e vigilância e se registarmos alguma anomalia estaremos em comunicação com a Autoridade Nacional da Protecção Civil”, garantiu o responsável pela Divisão de Geofísica.

O hipocentro – ponto de onde emanam as ondas sísmicas – do sismo em Sobral de Monte Agraço foi registado a uma profundidade entre 15 a 20 quilómetros.

