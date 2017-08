Fogo de Louriçal do Campo, Castelo Branco, foi dominado

O incêndio que lavrava desde domingo na localidade de Louriçal do Campo, Castelo Branco, foi dado como dominado cerca das 7h desta quarta-feira, segundo informações disponíveis na página da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

PUB

O fogo, que mobilizava 515 operacionais no terreno e 149 meios terrestres, entrou em fase de resolução.

Este fogo consumiu na terça-feira o antigo Colégio de São Fiel, um imóvel histórico fechado e abandonado na aldeia de Louriçal do Campo.

PUB

De acordo com as informações na página da ANPC, havia pelas 7h20 três grandes incêndios ainda por dominar no país, com o incêndio que lavra em Vila de Rei, Castelo Branco, a ser, entre esses, aquele que mobiliza mais meios: 373 operacionais e 123 meios terrestres.

Em Mação, Santarém, 328 operacionais e 95 meios terrestres combate o fogo que deflagrou esta madrugada e que continua activo em duas frentes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Ribeira de Pena, Vila Real, o incêndio que teve início ao princípio da tarde de terça-feira e continua a lavrar em três frentes mobiliza 228 operacionais e 64 meios terrestres.

Segundo a ANPC, este incêndio mantém cortada a estrada municipal 517 entre Agunchos e Cavêz.

Durante a madrugada foi também dominado o incêndio que lavrava desde terça-feira à noite em Porto de Mós, no distrito de Leiria. Este fogo, que deflagrou na localidade de Cabeço das Pombas às 21h38 de terça-feira, foi dado como dominado às 6h02, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

PUB

PUB