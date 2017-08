Dez mil peregrinos deslocam-se a Fátima para pedir socorro para a Igreja actual

Cerca de 10 mil peregrinos oriundos de vários pontos do mundo são esperados no sábado e no domingo no Santuário de Fátima, numa peregrinação promovida e anunciada nesta quarta-feira pela Fraternidade Sacerdotal de S. Pio X (FSSPX).

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a fraternidade responsável pela formação de sacerdotes católicos que defende os rituais religiosos tradicionais, anteriores ao Concílio Vaticano II (1962-1965), diz que a peregrinação tem como objectivo "reunir os fiéis numa jornada de oração e reparação, a fim de solicitar, aos dois Corações de Jesus e Maria, socorro para a igreja católica no nosso tempo e para a sua missão de salvar almas".

De acordo com a nota, são esperados peregrinos de vários países da Europa, e da Austrália, África e América do Sul e do Norte, acompanhados por mais de 100 dos 615 padres da congregação fundada em 1970 na Suíça, cerca de 150 dos seus 215 seminaristas e dos três bispos da FSSPX, o suíço Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais (França) e Alfonso de Galarreta (Espanha).

"A fraternidade, fundada pelo arcebispo Marcel Lefebvre, é o bastião da tradição católica, experimentando dificuldades com Roma em virtude do seu não acatamento do Concílio Vaticano II", adianta o comunicado.

Acrescenta que a FSSPX "é uma realidade em crescimento constante, com numerosas vocações" e que apresenta a igreja católica como um "panorama cheio de vitalidade, que era típico do catolicismo antes da sua adaptação conciliar ao mundo contemporâneo".

Segundo a fraternidade que vai buscar o seu nome a Pio X, 257.º papa da igreja católica, entre 1903 e 1914, um dos grupos que chegará a Fátima no fim-de-semana desloca-se a pé desde Santiago de Compostela (Galiza, Espanha) e conta com cerca de 200 peregrinos.

