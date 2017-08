Novo Aeroporto

O regulador dos serviços aéreos dos EUA, estima que o congestionamento e as demoras associadas a falta de capacidade dos aeroportos custaram mais de 22 biliões de dólares em 2012, podendo atingir os 34 biliões de dólares em 2020, caso não sejam realizadas obras de expansão das estruturas existentes. Afinando pelo mesmo diapasão, o trade group de Bruxelas inclui o aeroporto da Portela, em Lisboa, num grupo de 19, com limite de capacidade ultrapassado e elevado congestionamento. No caso Português, a ANA encontra-se sob a influência da Vinci, que no contratado de concessão comprometeu-se a construir um novo aeroporto de raiz, caso o limite de capacidade atingisse um determinado valor. No entanto, como as receitas extra aéreas – parque de estacionamento, lojas etc - que correspondem a mais de 2/5 do total, estão em queda acentuada, a ANA tem aumentado o preços das tarifas cobradas aos passageiros, o que retira atratividade ao país como destino de negócios e turismo. Além disso, sabendo da evolução dos proventos, a companhia francesa fez de tudo para evitar o financiamento de um novo aeroporto, que não seria facilmente rentabilizado no médio prazo.

Este constitui um dos principais problemas da privatização de ativos estratégicos do Estado, deixando o país refém das decisões de um grupo de acionistas, que tem como único objetivo maximizar o lucro, a curto prazo, ignorando questões chave, como a competitividade, a equidade no acesso aos transportes ou as necessidades nacionais.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

A albufeirização de Vilamoura

Quando o banqueiro Cupertino de Miranda e o empresário André Jordan idealizaram a transformação da pequena Vilamoura num destino turístico diferente, tinham em mente os erros cometidos em toda a costa algarvia. O Algarve dos anos 1970 e 1980 registara a massificação da construção, o sacrifício dos espaços verdes e zonas de lazer, a ausência de transições palpáveis entre áreas residenciais e as zonas de lazer (por natureza mais ruidosas e funcionando em horários menos compatíveis com o descanso nocturno) e o desrespeito pelas populações locais.

Todos esses erros grosseiros – e tristemente exemplificados em Albufeira e Quarteira, para mencionar apenas dois casos – foram considerados pelos pais do turismo de Vilamoura. Durante a transição do século XX para o século XXI, Vilamoura foi um caso de sucesso. Esse sucesso, porém, é hoje uma miragem.

Moradores e visitantes sazonais foram este ano contemplados com uma nova surpresa na progressiva degradação do território que a Câmara Municipal de Loulé tem aqui permitido – a discoteca Seven, propriedade de um conhecido jogador de futebol, foi autorizada a funcionar em plena zona residencial, na Rua do Cerro da Vila, a não mais do que 15 metros da casa mais próxima. Todas as noites, queiram ou não queiram, moradores e visitantes têm de ouvir a selecção discográfica do estabelecimento, amplificada a partir das quatro horas da manhã. O único factor dissuasivo é a direcção do vento, que pode atenuar ou amplificar o tormento nocturno.

A GNR está de mãos atadas porque a CM Loulé concedeu o alvará de funcionamento; a discoteca reconhece o ruído que produz, mas contrapõe que faz parte da paisagem local. E os moradores dormem de tampões de algodão nos ouvidos, procurando lembrar-se dos panfletos que vendiam Vilamoura como o destino para a qualidade de vida.

No preâmbulo da Lei do Ruído (Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro), o legislador entende que «a prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações constitui tarefa fundamental do Estado». Daqui a alguns anos, quando se iniciar o debate sobre a degradação e albufeirização de Vilamoura, não se esqueçam de identificar a demissão do Estado nesta tarefa fundamental. Com a autarquia de Loulé à cabeça.

Gonçalo Rosa, Quarteira

