Um porto para o Mundo conta com mais uma sessão e bilhetes quase esgotados

Mostrar percursos de vida de vila-condenses desde o povoamento castrejo até aos dias de hoje, sem esquecer o ponto de partida para descobrir o mundo que Vila do Conde assumiu durante a história, através do teatro . É este o mote para a edição deste ano de Um porto para o Mundo, um espectáculo de rua que, devido à procura, juntou às já esgotadas quatro sessões entre os dias 18 e 21 de Agosto, uma sessão extra no dia 22, também ela praticamente esgotada.

PUB

O espectáculo de rua vai ter lugar no Cais da Alfândega, junto à Nau quinhentista, sempre às 22 horas. Este ano contará com cerca de 400 participantes, que vão desde os quatro aos 80 anos, o que no entender da Câmara Municipal de Vila do Conde, “mostra o compromisso da população com o espectáculo”, que se tem manifestado “em crescendo” de ano para ano e se alarga à assistência. Prova disso é a procura de bilhetes que esgotaram rapidamente, mesmo os que foram postos à venda esta quarta-feira, por volta das 14h30, para a sessão adicional de dia 22.

O espectáculo apresenta-se este ano ao público com o título Fios da Vida, já que, segundo a organização “há vidas que desaparecem e outas que surgem no decorrer do trama.” Junta-se a isso a homenagem que o espectáculo vai prestar às rendilheiras de Vila do Conde. Serão mais de cinquenta, que vão acompanhar actores, bailarinos, cantores e grupos artísticos da cidade, e dessa forma, prestar homenagem às tradicionais rendas de bilros da região.

PUB

Segundo informação disponibilizada pelo município, esta iniciativa visa “complementar o conhecimento e contacto com as realidades da época dos Descobrimentos, divulgar a História local, envolvendo e dinamizando a comunidade, projectando-a a nível nacional”, assim como, a partir da oferta cultural, fazer de Vila do Conde um destino mais atractivo.

Este tipo de iniciativas tem como objectivo fortalecer a pretensão avançada em 2015 pela Presidente da Câmara, Elisa Ferraz, de fazer da construção naval em madeira Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, projecto que se iniciou com a inscrição desta actividade no Inventário Nacional do Património Imaterial.

O espectáculo que sairá às ruas de Vila do Conde é uma co-produção entre a Câmara Municipal e a companhia de teatro Lafontana – Formas Animadas, vai contar com temas compostos especialmente para esta edição, e a encenação está a cargo de Amauri Alves.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB