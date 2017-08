Ferido grave em Ponte de Lima devido a explosão em pedreira

Um homem ficou ferido com gravidade na sequência de uma explosão de dinamite numa pedreira de Ponte de Lima. Com mais de 40 anos, o trabalhador foi a única vítima do acidente ocorrido cerca das 17h, afirmou fonte dos Bombeiros de Ponte de Lima ao PÚBLICO.

O acidente ocorreu numa pedreira situada na freguesia de Cabração e Moreira do Lima. À Lusa, o comandante dos bombeiros de Ponte de Lima explicou que “ a vítima foi projectada entre três a quatro metros”.

O alerta às autoridades foi dado por volta das 17h06 e a vítima foi transportada para Braga pelo INEM de Viana do Castelo e por uma ambulância de Ponte de Lima.

