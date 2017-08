Elite da vela mundial no Porto e em Matosinhos

A cerca de duas semanas do início do Campeonato do Mundo de 49er e 49erFX, uma das mais importantes classes olímpicas de vela, alguns dos melhores velejadores do mundo já se encontram no Porto e em Matosinhos a preparar o início da competição. Com um cartaz de luxo, o Mundial vai disputar-se entre 28 de Agosto e 2 de Setembro, e Nuno Amado, vice-presidente do Clube de Vela Atlântico (CVA), entidade responsável pela organização da prova, considera que receber este evento é “histórico para o nosso país”.

Uma década depois de Cascais ser palco da prova, o Campeonato do Mundo de 49er e 49erFX volta a trazer a Portugal os melhores velejadores mundiais. Na costa do Porto e de Matosinhos vão estar a competir atletas de 57 países, estando garantida de três duplas nacionais confirmadas (Jorge Lima/José Luís Costa, Francisco Maia/Afonso Maia e Rodolfo Pires/Gonçalo Pires). Entre os nomes grandes da modalidade, destaca-se a presença do australiano Nathan Outteridge, ouro em 49er nos Jogos Olímpicos de 2012 e prata em 2016, que em Junho esteve ao “leme” do Artemis Racing na America's Cup. Outro nome que dispensa apresentações é Robert Scheidt: o brasileiro conquistou medalhas em cinco olimpíadas consecutivas e foi 13 vezes campeão mundial. Entre as senhoras, o principal nome é Martine Grael. A velejadora de Niterói, que vai fará parte da equipa AkzoNobel na próxima Volvo Ocean Race, foi vice-campeã mundial em 2015 e, no ano passado, conquistou a ouro nos Jogos do Rio.

A organização da prova, a cargo do CVA, prevê que o impacto directo na economia da região seja superior a um milhão de euros, e Nuno Amado, vice-presidente do clube náutico de Matosinhos, sublinha que “esta será uma oportunidade única para a promoção da modalidade, que conquista cada vez mais aficionados em Portugal”.

