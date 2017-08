Leonardo DiCaprio a fazer de Leonardo da Vinci

O filme ainda não tem data de estreia mas nem por isso deixa de atrair atenções. O site especializado em notícias da indústria de cinema norte-americana Deadline Hollywood e a revista Variety avançam que o actor Leonardo DiCaprio, que parece “adormecido” desde o começo de 2016, tem dois projectos em curso, sendo um deles um filme biográfico em que fará de Leonardo da Vinci, artista e inventor cujo nome é sinónimo de Renascimento (o outro é o próximo filme de Martin Scorsese, um dos seus realizadores de eleição, uma adaptação de Killers of the Flower Moon, de David Grann).

O filme dos estúdios Paramount, de que DiCaprio será também produtor, vai basear-se num livro de Walter Isaacson, que tem lançamento agendado para 17 de Outubro. Isaacson é um especialista em biografias e presença habitual na lista de best sellers do diário The New York Times. Autor da biografia de Steve Jobs que deu origem ao filme de Aaron Sorkin sobre o co-fundador da Apple, escreveu também sobre Henry Kissinger, o histórico secretário de Estado americano; Benjamin Franklin, um dos líderes da Revolução Americana, jornalista e abolicionista convicto; e Albert Einstein, o físico alemão que retrata em Einstein: His Life and Universe, livro que deu origem à série da National Geographic Genius, com o actor australiano Geoffrey Rush como protagonista.

No filme agora anunciado, Leonardo DiCaprio vestirá a pele do homem a quem deve o nome. Contam o Deadline Hollywood e a Variety que a mãe do actor decidiu chamar-lhe Leonardo quando, ainda grávida, visitou os Uffizi, o célebre museu de Florença, e sentiu o bebé mexer-se entusiasticamente perante uma das pinturas do autor de Mona Lisa.

A Paramount bateu a Universal na luta pelos direitos do livro de Isaacson, que mostra Leonardo em todas as suas facetas, sem esquecer a sua paixão pela anatomia e pelo teatro, assegurando que, para além de homossexual, o grande mestre da Renascença era vegetariano e herege, escreve o diário espanhol El País.

DiCaprio, 43 anos, recebeu o Óscar de Melhor Actor por The Revenant: O Renascido, de Alejandro González Iñárritu, consagração de uma carreira recheada de prémios e de títulos em registos muito diferentes, a que não faltam filmes biográficos. Da lista de produções em que participou há megassucessos de bilheteira como Titanic e obras de culto como Django Libertado. No seu currículo incluem-se também Gangues de Nova Iorque, Diamante de Sangue, O Grande Gatsby, Romeu + Julieta, O Lobo de Wall Street e The Departed: Entre Inimigos.

