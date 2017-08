Festival de Veneza estreia Cousin, cousine, filme inédito de Jean Rouch

No centenário do nascimento do realizador francês Jean Rouch, o Festival de Cinema de Veneza vai incluir na sua programação o filme inédito Cousin, cousine, o único que o realizador fez em Veneza, foi anunciado esta quarta-feira.

No âmbito do centésimo aniversário do nascimento do realizador e etnólogo francês Jean Rouch (1917- 2004), o programa do Festival de Cinema de Veneza acrescenta ao seu alinhamento a primeira exibição do único filme que Jean Rouch fez em Veneza, a curta-metragem Cousin, cousine (1985-1987), segundo informação oficial da Bienal de Veneza.

Trata-se de um pequeno filme a cores, com a duração de 31 minutos, que conta com as interpretações do ator nigeriano Damouré Zika e da também realizadora e etnóloga nigeriana Mariama Hima. Cousin, cousine foi totalmente restaurado pelo Centro Nacional de Cinema e da Imagem Animada (CNC) francês em colaboração com a Fundação Jean Rouch e a Associação Centenário Jean Rouch 2017.

Cousin, cousine é um "capricho" inventado em Veneza por Jean Rouch e por seus dois amigos e artistas, o ator Damouré Zika e a cineasta Mariama Hima, que estiveram no Festival de Cinema de Veneza em 1985 para apresentar o filme de Mariama Hima Baabu Banza, com o qual ganhou um prémio. Os três amigos decidiram realizar um filme de fantasia, inspirado numa pintura de Gentile Bellini e em várias localidades e histórias daquela cidade.

O enredo gira em torno de dois primos, Mariama e Damouré, que estão juntos em Veneza para procurar uma relíquia perdida, como numa das pinturas mais famosas de Gentile Bellini. Mariama introduz então Damouré à cidade, levando-o para um squero, um estaleiro onde pode estudar como é que as gôndolas são feitas (muito diferente da construção de pirogas).

Cousin, cousine será exibido no 74.º Festival de Cinema de Veneza na secção de clássicos de Veneza, a seguir ao documentário L'Enigma di Jean Rouch, a Torino - Cronaca di un film rate, de Marco di Castri, Paolo Favaro e Daniele Pianciola.

Haverá três períodos de visionamento: 7 de Setembro, às 11H15, na Sala Volpi (pré-visualização), no mesmo dia, às 17H15, na Sala Volpi, e 8 de setembro, às 10h, na Sala Pasinetti.

Jean Rouch realizou mais de 180 filmes (alguns inacabados), juntamente com um grande número de fotografias, gravações de som e escritos de vários tipos. Fundou importantes centros e instituições, como o Comité du film ethnographique, e eventos como o festival Cinéma du Réel. O etnólogo foi também um defensor e promotor de filmes etnográficos e documentais, e da antropologia visual.

