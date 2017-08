As outras cabeças de cartaz

O Vodafone Paredes de Coura é um festival que não vive apenas dos cabeças de cartaz. Não são raras as vezes em que propostas menos óbvias se transformam em concertos memoráveis. E na edição deste ano todos os dias há pelo menos uma banda com potencial para figurar no histórico das revelações de Coura.

PUB

BEAK> - Palco Vodafone - 16 AGO 23:20

Em 2009 Geoff Barrow, um dos fundadores dos Portished, reúne-se nos State Of Art Studios, em Bristol, a Billy Fuller, que toca com Robert Plant, e a Will Young (Moon Gangs) para em 12 dias gravarem de improviso o primeiro álbum homónimo. Sai um krautrock hipnótico, mergulhado em electrónica, de mãos dadas com algum hip-hop e dub. Com mais um par de álbuns no portfólio passam por Paredes de Coura para apresentar a banda sonora do filme Couple in a Hole, de Tom Geens, editada em 2016.

PUB

Jambinai – Palco After-Hours -17 AGO 02:00

Há 3 anos os sul-coreanos surpreendiam, num final de tarde de Julho em Barcelos, no Milhões de Festa, as pouco mais de uma centena de pessoas que se juntaram frente ao palco principal. Promoviam na altura o primeiro álbum Différance, de 2012, assente numa base post-rock, surpreendentemente fresco e apelativo para um género que começava a não ter muito mais por onde inovar. Contribui para isso a influência folk e o recurso a instrumentos tradicionais da Coreia do Sul. O novo Hermitage, um passo em frente, é motivo mais do que suficiente para esperar pelas 2 da manhã de quinta-feira.

Moon Duo – Palco Vodafone FM. - 18 AGO 20:30

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É mais um nome repetente em Portugal e outro que passou no teste do Milhões de Festa. Em Barcelos, o duo de São Francisco composto por Sanae Yamada e Erik Johnson, dos Wooden Shjips, tocaram numa piscina. Em 2013, Yamada considerou essa passagem por Portugal uma das experiências mais memoráveis da carreira. Paredes de Coura será uma oportunidade para constatar como é que a viagem psicadélica preconizada pelo duo funciona num palco maior e com mais uns milhares de pessoas na plateia.

Lightning Bolt – Palco Vodafone FM. - 19 AGO 22:20

Guitarras desconcertantes, batida frenética e um caos (des)controlado. Os Lightning Bolt soltam adrenalina suficiente para acordar um defunto. Desde 1999 já gravaram seis álbuns de originais. O último é Fantasy Empire, de 2015. Não é a primeira vez que tocam em Portugal, será talvez a primeira nestes moldes. É no meio do público que o duo de noise rock de Providence, Rhode Island, gosta de montar o palco. Em Coura tocam num virado para um mar de gente.

PUB

PUB