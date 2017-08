Apple quer gastar mil milhões de dólares em programação de TV

Segundo um artigo saído esta quarta-feira no The Wall Street Journal e citado pelo site Deadline, a Apple quer investir mil milhões de dólares em programação televisiva. O gigante da electrónica planeia, nos próximos anos, gastar o dinheiro em dez programas, sejam eles originais ou comprados.

Este anúncio vem na senda da estratégia que a empresa tem seguido nos últimos meses. Em Junho, o Apple Music, o serviço de streaming de música e telediscos da Apple, estreou o seu primeiro programa, Planet of the Apps, um reality-show sobre aplicações com jurados como Gwyneth Paltrow, will.i.am ou Jessica Alba. Este mês, estreou também Carpool Karaoke: The Series, um spin-off dos famosos segmentos de The Late Late Show with James Corden em que celebridades cantam karaoke em carros. A primeira série de ficção do serviço, com produção executiva do produtor e rapper Dr. Dre, cuja empresa Beats foi comprada pela Apple há três anos, já tinha sido anunciada em Fevereiro de 2016 e confirmada em Maio deste ano.

Ainda não se sabe se este investimento em programação será para a Apple Music ou um novo serviço de vídeo para concorrer com os gigantes do streaming Netflix – que gasta seis vezes mais por ano em programação do que a Apple vai gastar –, Amazon Prime ou Hulu – este último ainda não disponível em Portugal.

