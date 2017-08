A vida de Elvis Presley em nove músicas

Elvis Aaron Presley morreu há exactamente 40 anos. A vida do rapaz de Tupelo, Mississipi, em nove músicas da sua muito longa discografia (57 álbuns).

My happiness (1953)

A primeira gravação de Elvis em 1953. Elvis, então com 18 anos, pagou 4 dólares para fazer a gravação no estúdio de Sam Phillips, da Sun, em Memphis, no dia 18 de Julho de 1953. O disco de acetato com a gravação, e ainda o tema That’s when your heartaches begin, foram vendidos num leilão no dia 8 de Janeiro de 2015, quando se assinalaria o 80.º aniversário de Elvis, por 300 mil dólares. O comprador, na altura secreto, terá sido Jack White.

Heartbreak Hotel (1956)

O dono da Sun Records vende o contrato de Elvis à RCA e o primeiro single que o cantor grava para a grande editora chega ao número um do top de vendas em Maio de 1956, vendendo mais de um milhão de cópias. Heartbreak Hotel é baseada numa nota de suicídio (segundo a lenda - no ano passado uma investigação propunha uma outra versão) de um homem que escreveu I walk a lonely street.

Hound Dog (1956) ao vivo no Milton Berle Show

Cartas de protesto e uma grande unanimidade na desaprovação dos críticos de televisão do país criticando os movimentos “imorais” de Elvis Presley ao cantar o tema Hound Dog, o que fez pela primeira vez na televisão sem a guitaarra e lhe deixou mais liberdade de movimentos, numa emissão que bateu recordes de audiência. Mas o coro de críticas foi acompanhado por um entusiasmo sem precedentes por Elvis. Ainda assim, em vezes seguintes no programa, Elvis foi filmado apenas da cintura para cima.

GI Blues (1960)

Elvis foi recrutado para o serviço militar em 1958 e enviado para a Alemanha. Foi lá que conheceu Priscilla Beaulieu, com quem viria a casar em 1967. Quando regressa da Alemanha, em 1960, filma GI Blues (o seu quinto filme, e 11º álbum). Nos anos 1960, a imagem de Elvis sofreu pela sua participação num sem número de filmes desinteressantes e bandas sonoras previsíveis, e a sua carreira chega a uma fase descendente – enquanto uma série de bandas inspiradas por si (como os Beatles) ganhavam popularidade.

One night with you (1968)

Quando a sua carreira parecia ter chegado a um beco sem saída, Elvis faz um especial na NBC com versões das suas músicas preferidas. O programa é um sucesso; foi o programa mais visto da NBC do ano. É o relançamento da carreira de Elvis, que começa novamente a pensar em dar concertos.

Suspicious Minds (1969/70)

Elvis começou a sua residência em Las Vegas no dia 31 de Julho de 1969 com um concerto no International Hotel na cidade. O sucesso foi tal que nos anos seguintes Elvis deu 636 concertos, sempre esgotados, na cidade. A época de Las Vegas de Elvis é vista como definidora para a cidade e para o próprio cantor – uma época de excessos (de peso, de álcool, de medicamentos).

I wish I was in Dixieland (1972), Aloha from Hawaii

Elvis faz história com a primeira vez que um artista a solo transmite um concerto por satélite para todo o mundo. A emissão custou 2,5 mil milhões de dólares, e o concerto no Havai foi visto por mais de mil milhões de pessoas em mais de 40 países. No mesmo ano, Elvis separa-se de Priscilla.

Can’t help falling in love (1977)

No dia 26 de Junho de 1977 Elvis dá o seu último concerto em Indianapolis, Indiana. Já com dificuldades por causa do excesso de peso, a última música foi Can’t help falling in love (aqui numa gravação de um concerto da mesma tournée). Pouco mais de um mês mais tarde, no dia 16 de Agosto de 1977, morre no seu rancho em Graceland, de um ataque cardíaco. Tinha 42 anos.

How Great Thou Art

O tema gospel de Elvis, pelo qual ganhou em Emmy, foi a música cantada por um coro no seu funeral privado em Graceland, uma cerimónia anterior ao enterro no mausoléu no cemitério de Forest Hill.

