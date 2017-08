Queda de árvore no Funchal terá causado mortos

Uma "árvore de grande porte" caiu ao final da manhã desta terça-feira nas festas da Senhora do Monte, no Funchal, provocando "um número indeterminado de feridos", adiantou fonte dos Bombeiros Municipais do Funchal.

O Jornal da Madeira avança que duas pessoas morreram e uma ficou ferida com gravidade. Fonte da PSP do Funchal confirmou ao PÚBLICO a existência de vítimas mortais, mas recusou ser identificada e não deu mais detalhes. A TSF também cita uma fonte não identificada da Protecção Civil que refere dois mortos e cinco feridos muito graves.

As vítimas assistiam às cerimónias religiosas das Festas da Senhora do Monte, na freguesia do Monte, no Funchal.O alerta aos bombeiros municipais foi dado às 12h08. A esta hora "estavam imensas pessoas a assistir às cerimónias", afirmou ao PÚBLICO fonte da corporação.

A festa em honra da Senhora do Monte, que acontece nos dias 14 e 15 de Agosto, é considerada o maior arraial da Madeira. Esta terça-feira, depois da missa, estava agendada a realização de uma procissão pela freguesia do Monte.

