Odemira: despiste de carrinha com trabalhadores agrícolas causa 12 feridos

Doze feridos, três deles graves, oito ligeiros e um assistido no local, é o balanço do despiste de uma carrinha de transporte de passageiros que ocorreu nesta terça-feira no concelho de Odemira (Beja), revelaram os bombeiros.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que o acidente aconteceu na Estrada Municipal 1158, que liga a Praia do Cavaleiro à localidade de Zambujeira do Mar, naquele concelho alentejano, tendo o alerta sido dado pelas 8h.

A carrinha que se despistou “transportava trabalhadores agrícolas”, precisou a mesma fonte, explicando que os 12 feridos “são todos homens e de diversas nacionalidades”, com idades que vão “desde os 20 aos 52 anos”.

“São estrangeiros e a maioria dos feridos anda na casa dos 20 anos”, enquanto, “os dois mais velhos têm 46 e 52 anos”, acrescentou.

Segundo o CDOS, 11 das vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, tendo apenas a pessoa que foi assistida no local recusado ser levada para a unidade hospitalar.

Para o local da ocorrência, referiu o CDOS, foram mobilizados 21 operacionais e 10 viaturas, incluindo meios de três corporações, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Instituto Nacional de Emergência Médica sediada no HLA.

