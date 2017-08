Fogo no Fundão ganha força "incalculável", Soalheira rodeada pelas chamas

O fogo que progride no Fundão, distrito de Castelo Branco, ganhou esta tarde "uma força incalculável" e deixou a localidade de Soalheira rodeada pelas chamas, afirma o presidente da Câmara, que pede mais meios no terreno.

PUB

A situação na Soalheira, que está "rodeada pelo fogo", levou à retirada de pessoas das casas para um quartel dos bombeiros e para um lar, situados dentro da localidade, por não ter sido possível fazer a evacuação para fora da sede de freguesia, disse à agência Lusa o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

Para além de Soalheira, o fogo entrou durante a tarde em Vale de Prazeres e ameaça também Alcongosta, onde as chamas já entraram dentro da localidade, sublinhou o autarca.

PUB

"As frentes ganharam uma força incalculável. Há uma frente descontrolada entre Alpedrinha e Vale de Prazeres em direcção a Póvoa de Atalaia", contou à Lusa Paulo Fernandes, considerando que "muito provavelmente" outras aldeias poderão estar em perigo nas próximas horas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com o presidente do município do Fundão, "há casas afectadas", mas ainda não foi feita a contabilização.

"Faço um apelo total para ter o máximo de meios possível. Novamente, como ontem [segunda-feira] à tarde, a situação está completamente descontrolada", vincou Paulo Fernandes.

Segundo a página da Protecção Civil, o incêndio que começou em Castelo Branco, no domingo, e que progrediu para o Fundão mobilizava, às 18h45, 385 operacionais, 113 veículos e 12 meios aéreos.

PUB

PUB