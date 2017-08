Governo da Madeira confirma 12 mortos devido a queda de árvore

As autoridades da Madeira confirmam a morte de 12 pessoas após a queda de uma árvore no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, na Madeira, nesta terça-feira. Dez pessoas morreram no local, uma criança chegou já morta ao hospital e uma mulher não resistiu aos ferimentos no hospital. Há ainda pelo menos 50 feridos, adiantaram as autoridades.

PUB

O secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, anunciou que deram entrada no hospital "52 feridos, dos quais sete têm alguma gravidade".

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo disponibilizou apoio para ajudar as vítimas. "O Governo da República disponibilizou apoio médico face ao elevado número de vítimas", escreveu numa nota enviada à agência Lusa. "O Ministério da Saúde está em permanente contacto com a Secretaria Regional de Saúde Madeira."

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No local estava a decorrer a festa da padroeira da ilha. A população já tinha avisado sobre o estado desta árvore: um carvalho com cerca de 200 anos e com o tronco oco.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, viajou para a Madeira por causa do acidente.

Siga ao minuto

PUB

PUB