Balanço da queda da árvore na Festa do Monte será apresentado às 16h30

O secretário regional da Protecção Civil da Madeira, Pedro Ramos, informou que o balanço oficial das vitimas provocadas pela queda de uma árvore no Monte será apresentado às 16h30.

PUB

O governante adiantou que o encontro com a comunicação social acontece na sede na Protecção Civil Regional, na zona de São Gonçalo.

A queda de uma árvore de grande porte no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, durante a festa em honra da padroeira da Madeira, provocou, segundo várias fontes não oficiais, mais de uma dezena de mortos, entre os quais duas crianças e um número superior a 30 feridos.

PUB

O incidente ocorreu cerca das 12h, num local onde se concentram muitas pessoas para participar naquele que é considerado o maior arraial da Madeira, momentos antes de sair a procissão que foi cancelada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No local estão os responsáveis de várias entidades governamentais, religiosas e militares, entre as quais o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o secretário da Saúde, Pedro Ramos, que tutela a Protecção Civil Regional, o responsável da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o bispo do Funchal.

Fontes no local referem que a árvore estava amarrada há dois anos e o tronco estava oco.

No ano passado as festividades de carácter mais profano deste arraial foram canceladas devido aos incêndios que afectaram o Funchal na segunda semana de Agosto.

PUB

PUB