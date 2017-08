A23 cortada ao trânsito na zona do Fundão devido a incêndio

A Auto-estrada da Beira Interior (A23) está cortada ao trânsito esta tarde entre Castelo Novo e a Soalheira, no concelho do Fundão, devido ao incêndio que lavra na Serra da Gardunha desde domingo.

Fonte da Scutvias, concessionária da A23, adiantou à Lusa que o trânsito foi cortado nos dois sentidos daquele troço, cerca das 15h45, em virtude da proximidade das chamas. Os veículos estão a ser encaminhados para a Estrada Nacional (EN) 18, que nessa zona está aberta ao trânsito.

De acordo com a informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), este incêndio mantém fechada, desde segunda-feira, a circulação rodoviária na EN18, entre Castelo Novo e o Alcaide, freguesias do concelho do Fundão.

Este fogo começou na madrugada de domingo perto da localidade de Louriçal do Campo, no concelho de Castelo Branco, e alastrou, ao meio da tarde desse dia, ao concelho do Fundão. Às 16h45, estavam envolvidos no combate a este incêndio 348 operacionais, auxiliados por 15 meios aéreos, segundo os dados da ANPC.

Na sequência deste fogo, na segunda-feira, dois civis sofreram queimaduras. Uma bombeira sofreu ferimentos ligeiros, durante o combate a este fogo. Já na madrugada desta terça-feira, um acidente com um veículo dos Bombeiros do Fundão provocou quatro feridos ligeiros, que entretanto já tiveram alta hospitalar.

A Câmara Municipal do Fundão accionou o Plano de Emergência Municipal ao princípio da noite de segunda-feira.

No distrito de Castelo Branco, outros incêndios estão a ser combatidos. Em Vila do Rei, o fogo foi dado como dominado nesta terça-feira.

