O regresso de Cavaco

A notícia, divulgada no fim-de-semana, de que Cavaco Silva vai regressar à actividade partidária, participando na Universidade de Verão do PSD, parece-me normal, tanto mais até que Mário Soares esteve também presente na rentrée dos ditos sociais-democratas. O que se estranha, e bastante, é o tema da aula que Cavaco vai dar aos jovens políticos: quando a realidade tira o tapete à ideologia. Com o maior crescimento económico do século XXI previsto para este ano, o melhor défice do nosso regime democrático e o desemprego a baixar para níveis históricos, tudo conseguido com a ideologia do PS, que não renegou os seus valores e princípios, o tema do ex-Presidente é totalmente distorcido, desajustado da realidade e ultrapassado no tempo. O horror que Cavaco tem às ideologias, é o mesmo que tem à política. Para dar aulas, como a da Universidade de Verão, melhor seria que ficasse em casa. De preferência, de pantufas.

Simões Ilharco, Lisboa

Cegueira Belicista

Nos últimos tempos, temos vindo a assistir a posições musculadas por parte de líderes mundiais, onde parece prevalecer a intransigência de posições que poderão conduzir o mundo a um conflito à escala mundial, em que para além do sofrimento causado a milhões de seres humanos, poderá não haver vencedores, nem vencidos, apenas destruição e morte.

Se o objectivo dos homens é a conquista da paz, é um paradoxo a construção e a sofisticação de armas para alimentar a guerra, o que parece ser o caso de uma Coreia do Norte cuja cegueira belicista parece sobrepor-se às hipóteses de dialogo, querendo passar a imagem de superioridade, quando todos nós somos vulneráveis, e quase sempre perdemos, mediante o desconhecimento das intenções e estratégias a adoptar pelos opositores.

Quando sabemos que o homem tem a solução dos problemas nas suas próprias mãos, o desfecho para os mesmos, não está nos conflitos armados, ou na escalada da violência que apenas gera violência, mas no diálogo, e na boa vontade dos homens, em que o encontro de posições, e a cedência das partes, pode ser a chave do problema, sabendo as partes que ao alimentarem a industria belicista, fomentam as guerras e destroem o equilíbrio da Paz.

Américo Lourenço, Sines

Liderança no feminino

Paula Amorim está de parabéns. É a única mulher que tem a liderança executiva de um conselho de administração de uma empresa cotada. A herdeira do Grupo Amorim lidera a administração da Galp. A igualdade de género no meio empresarial é muito desigual. A quota de mulheres em lugares de chefia revela um mundo empresarial machista. Espero que a lei que baliza a criação de quotas de género nas chefias de empresas do sector empresarial do Estado seja exemplo para as empresas privadas. Estudos indicam que a liderança no feminino fortalece os laços afectivos dos trabalhadores com a empresa e revela melhores resultados financeiros.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

