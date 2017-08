Incêndio obriga a cortar Estrada Nacional n.º 2 na zona de Vila de Rei

A Estrada Nacional n.º 2, que liga o Norte e o Sul de Portugal, está cortada ao trânsito na zona de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, devido ao incêndio que ali lavra desde as 20h30 de domingo.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que a EN2 está “cortada à circulação rodoviária no sentido Vila de Rei-Abrantes” [já no distrito de Santarém], e que, no outro sentido, o trânsito está “condicionado e a ser desviado para um caminho alternativo”, que passará por Chão de Codes, Chão de Lopes e Amêndoa, localidades do concelho de Mação.

Segundo a mesma fonte, cortada à circulação está também a Estrada Nacional n.º 251, que liga Cabaços (Tomar) a Ferreira do Zêzere, uma via que liga a EN 110 a Ferreira do Zêzere e que é paralela à A13.

Os incêndios que, pelas 15h50, concentravam maior número de meios eram os de Vila de Rei (Castelo Branco), na Zaboeira, com 396 operacionais, 123 veículos e dez meios aéreos, e de Coimbra, nas Carvalhosas, com 351 operacionais, 103 viaturas e três aeronaves, de acordo com a Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC).

No distrito de Santarém, em Ferreira do Zêzere, na Senhora da Orada, as chamas que lavram desde sábado num povoamento florestal estavam a ser combatidas por 202 operacionais, 65 veículos e dois meios aéreos, enquanto o fogo de Abrantes, na localidade de Fontes, mobilizava 189 efectivos, 56 viaturas e duas aeronaves.



