Carpintaria em chamas numa freguesia de Arcos de Valdevez

Um incêndio deflagrou, ao início da tarde desta segunda-feira, numa carpintaria do lugar de Felgueiras, Távora, em Arcos de Valdevez, adiantou uma fonte dos bombeiros.

PUB

O alerta para o sinistro foi dado às 14h02 e, uma hora depois, as chamas estavam circunscritas, de acordo com a protecção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, a carpintaria esteve em chamas, mas não houve vítimas.

PUB

No local, estão a combater o fogo, que deflagrou por razões ainda desconhecidas, 24 operacionais e nove veículos de várias corporações de bombeiros do distrito de Viana do Castelo.

PUB

PUB