Queda do maior andor do mundo faz sete feridos em Lousada

Sete pessoas sofreram esta segunda-feira ferimentos ligeiros ao serem atingidas por um "andor de grandes dimensões" em Vilar do Torno, Lousada, informou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Segundo a fonte, o alerta para o acidente foi dado pelas 18h17, sendo os feridos os homens que transportavam o andor em ombros.

"O andor estava a sair da igreja, em ombros, e por razões que desconhecemos caiu e provocou sete feridos leves, que foram transportadas para o hospital", acrescentou. Os feridos foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários de Lousada, com quatro ambulâncias.

O andor em causa integrava a procissão da romaria da Senhora da Aparecida e está inscrito no Guinness como o maior andor do mundo, chegando a ser necessários cerca de 80 pessoas para o transportar.

