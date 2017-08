O Big Ben vai ficar em silêncio durante quatro anos

A partir do dia 21 de Agosto, ao meio-dia, o som do sino do famoso relógio do Big Ben, um dos mais míticos símbolos de Londres, no Reino Unido, vai ser uma raridade devido a obras de renovação. O anúncio foi realizado esta segunda-feira na Casa dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento britânico.

O sino do relógio presente na torre do Parlamento do Reino Unido tocou a cada hora nos últimos 157 anos e vai agora ser silenciado quase por completo até 2021. As excepções serão eventos especiais como a passagem de ano.

“Este programa essencial de obras salvaguardará o relógio a longo prazo, para além de proteger e preservar a sua casa, a Torre Elizabeth”, explicou Steve Jaggs, guardião do Grande Relógio, citado pela Reuters, apelando a que, na próxima segunda-feira, as pessoas se dirijam ao local para assistirem às últimas badaladas do monumento nos próximos anos.

A Torre Elizabeth, que tem 96 metros de altura, e que é um dos edifícios mais fotografados do Reino Unido, está já parcialmente tapada devido às obras de renovação que já se iniciaram. O próximo passo é retirar os martelos do sino que pesa 13,7 toneladas para serem renovados. O relógio, por sua vez, será desmantelado e cada peça examinada e restaurada.

Um das quatro faces do relógio continuará visível, mostrando as horas, ainda que silenciosamente, através de um moderno motor eléctrico, explica a Reuters.

