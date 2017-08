Norte-americano detido após tentativa de ataque bombista

Um homem de 23 anos, de nacionalidade norte-americana, foi detido no sábado na cidade de Oklahoma, sul dos EUA, acusado de tentar cometer um atentado à bomba contra um agência bancária, noticia o Washington Post citando a acusação que apresentada em tribunal esta segunda-feira. Jake Drake Varnell tentou detonar um engenho composto por explosivos falsos que tinham sido fornecidos por um agente infiltrado.

Segundo o documento judicial, Varnell queria destruir o edifício, e o plano era motivado pelo ódio ao Governo federal. Durante uma investigação conduzida pelo FBI ao longo de vários meses, o suspeito declarou-se seguidor da ideologia do grupo Three Percenter, um movimento que professa a oposição ao Governo norte-americano, argumentando que este é contrário à Constituição dos Estados Unidos. Uma das maiores crenças dos partidários deste grupo, e que serve de inspiração para o seu nome, é a de que apenas 3% da população participou na revolução norte-americana contra os britânicos, algo que não corresponde à verdade segundo o consenso académico actual, de acordo com o qual pelo menos 15% dos americanos participaram na altura na luta pela independência. Com base neste equívoco, os Three Percenter reclamam-se herdeiros dos combatentes independentistas.

A investigação concluiu ainda que Varnell era um admirador de Timothy McVeigh, autor do atentado de 1995, também em Oklahoma, em que 2500 quilos de explosivos foram detonados num carro em frente ao edifício federal Alfred P. Murrah, matando 168 pessoas e ferindo outras 850. O ataque protagonizado pelo antigo militar foi o mais grave em território norte-americano até ao 11 de Setembro de 2001, ano em que McVeigh foi executado pela autoria do atentado.

Na madrugada deste sábado, Varnell dirigiu-se então ao edifício bancário em Oklahoma com uma carrinha, supostamente roubada, e com a bomba composta que continha os referidos explosivos falsos fornecidos pelo agente infiltrado que o investigava há vários meses. Depois da meia-noite, como planeado, tentou detonar o engenho duas vezes, sem sucesso, e foi detido pelo FBI.

Mas os documentos citados pelo Post referem que Varnell abordou a possibilidade de atacar outros alvos, entre os quais um edifício da Reserva Federal na capital Washington, um pertencente ao Fisco no estado do Maryland e outro do Bank of America no Texas. O objectivo era enviar uma mensagem clara ao Governo: "Tu és um alvo".

A estação televisiva CBS acrescenta que Varnell pretendia filmar a explosão e publicar posteriomente uma mensagem nas redes sociais.

No entanto, Varnell também referiu que queria apenas provocar danos materiais e que, por isso, pretendia cometer os atentados de maneira a evitar a existência de vítimas. Uma das formas de o fazer era realizar o ataque fora do horário de trabalho. No entanto, admitiu que existia sempre a possibilidade de as suas acções resultarem em mortos. “É preciso partir um par de ovos para fazer uma omelete”, afirmou a certa altura, segundo a acusação entregue em tribunal.

