Vinte toneladas de chocolate e 30 de sumo roubadas na Alemanha

Na Alemanha, por estes dias e ao que parece, um produto muito particular abre o apetite do mercado negro: o chocolate. Isto porque a polícia germânica lançou esta segunda-feira um aviso depois de um atrelado frigorífico ter desaparecido durante o fim-de-semana na cidade de Neustadt. No seu interior estavam 20 toneladas de vários produtos de chocolate, incluindo o creme Nutella e Ovos Kinder, noticia a Deutsche Welle (DW).

“Se a alguém for oferecido grandes quantidades [de chocolate] através de canais pouco convencionais, deve reportar à polícia imediatamente”, alerta-se num comunicado citado pelo DW.

O roubo terá sido realizado entre a noite de sábado e a tarde de domingo e a carga desaparecida tem um valor estimado de 70 mil euros, informou a polícia. Fonte policial explicou ainda à imprensa germânica que o roubo implicaria a utilização de um segundo camião, sugerindo algum grau de organização por parte dos criminosos.

Mas não é só o cholocate a aguçar a cobiça dos assaltantes. Também este fim-de-semana, mas na cidade alemã de Wittenburg, foi roubado um semi-reboque contendo, desta vez, 30 toneladas de sumo e com um valor total a rondar também os 70 mil euros. O furto terá ocorrido na manhã de sábado.

Por fim, nota a DW, está a ser investigado um terceiro furto de um camião, desta feita nos arredores de Weimar. Neste caso, encontrava-se vazio. As autoridades estão agora a tentar perceber se existe uma ligação entre os três crimes.

