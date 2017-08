Sob pressão, Trump declara que "KKK, neonazis e supremacistas brancos são repugnantes"

Donald Trump falou ao país esta segunda-feira a partir da Casa Branca para reagir de forma mais concreta e reforçar a condenação da violência da extrema-direita, no sábado, em Charlottesville, estado norte-americano da Virgínia.

No entanto, o Presidente norte-americano começou por falar dos dados positivos da economia que se conheceram nos últimos dias. Só depois referiu que o Departamento de Justiça abriu uma investigação sobre o atropelamento premeditado de dezenas de pessoas numa contra-manifestação, cometido por um militante da extrema-direita, que matou uma mulher de 32 anos e feriu 19 pessoas.

De seguida referiu pelo nome e criticou os grupos envolvidos na manifestação do passado sábado, algo que não fez num primeiro momento, e que lhe tinha valido uma onda de críticas, afirmando que o “KKK, neonazis, os supremacistas brancos e outros grupos de ódio são repugnantes”.

“O racismo é diabólico, e aqueles que causam violência em seu nome são criminosos e bandidos”, referiu, acrescentando que “aqueles que cometeram violência em nome da intolerância vão ser responsabilizados”.

“Devemos redescobrir os laços de amor e lealdade que nos unem como americanos”, disse ainda, garantindo que “essa exibição flagrante de ódio, fanatismo e violência (..) não tem lugar na América”.

Nas primeiras horas que se seguiram aos graves incidentes na Virgínia, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, pediu que fosse aberta uma investigação federal sobre a violência na manifestação, que resultou na morte de uma mulher de 32 anos, quando um supremacista branco de 20 anos atropelou um grupo de contra-manifestantes. Para além deste incidente, houve ainda 34 feridos e morreram dois agentes da polícia que seguiam a bordo de um helicóptero que patrulhava a manifestação e que acabou por se despenhar. O FBI está já a investigar o caso.

O Presidente norte-americano tinha condenado inicialmente “a demonstração de ódio, intolerância, e violência de muitas partes, de muitas partes”, o que foi entendido como uma denúncia de actos cometidos tanto por militantes de extrema-direita como por opositores do supremacismo branco.

A falta de uma condenação clara dos grupos de extrema-direita por Trump foi vista como um perigoso acto de legitimação destes grupos radicais, que por sua vez, e através da voz de líderes como David Duke, tinham celebrado a eleição do milionário nova-iorquino como um contributo para a sua causa.

Já esta segunda-feira, e antes desta declaração do Presidente, a Casa Branca veio a público explicar que Trump quis condenar os grupos de extrema-direita envolvidos nos confrontos. "O Presidente condenou a violência e claro que isso inclui os supremacistas brancos, KKK, os neonazis, e todos os grupos extremistas", disse fonte da Administração.

Antes do discurso desta segunda-feira, a reacção ambígua e demorada de Trump motivou a demissão do CEO da Merck, Kenneth Frazier, do Conselho Industrial Americano, um órgão consultivo da Casa Branca, noticiou a agência Reuters.

“Demito-me do Conselho Industrial Americano do Presidente”, anunciou Frazier. "Como CEO da Merck e por uma questão de consciência pessoal, sinto a responsabilidade de tomar uma posição contra a intolerância e o racismo”, justificou.

