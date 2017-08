Seferovic impediu que o Benfica voltasse a travar à segunda

O filme parecia repetir-se. Depois de, no ano passado, ter empatado em casa com o V. Setúbal e de há dois anos ter sido derrotado em Aveiro pelo Arouca, o Benfica parecia condenado a travar à segunda jornada. Mas, no minuto 92, Severovic salvou os “encarnados”. Em Trás-os-Montes, perante um competente Desportivo Chaves, os “encarnados” tiveram uma mão cheia de boas oportunidades, mas a barreira defensiva montada por Luís Castro foi retardando o golo benfiquista. No entanto, já em período de descontos, Rafa assistiu Seferovic e o suíço fez o resto. Com um remate subtil e colocado, desviou a bola de Ricardo e o “14” do Benfica fez o único golo do jogo, garantindo o triunfo aos “encarnados”.

Após dois duelos com minhotos (V. Guimarães e Sp. Braga) em que na primeira meia hora garantiu uma confortável almofada de dois golos de vantagem, o Benfica deparou-se com um dilema diferente em Trás-os-Montes. Novamente sem Júlio César, Grimaldo, Mitroglou, Samaris e Zivkovic, Rui Vitória repetiu o “onze” que venceu na ronda inaugural, mas Jonas foi menos influente do que é habitual e Seferovic esteve pouco activo. Do lado flaviense, Luis Castro apostou numa ala esquerda totalmente renovada (Furlan e Jorginho), oferecendo ainda a Tiago Galvão a responsabilidade de organizar o jogo ofensivo da equipa.

Positivo/Negativo Positivo Seferovic A contração do internacional suíço foi olhada com alguma desconfiança por alguns adeptos benfiquistas, mas três golos em três jogos oficiais convencem até os mais cépticos.

Positivo Ricardo Com uma mão cheia de boas defesas, o experiente guarda-redes quase que conseguia garantir um ponto para os flavienses.

Positivo Jorginho e Nuno André Coelho O jovem extremo português, emprestado pelo Saint-Étienne aos flavienses, foi uma boa aposta de Luís Castro. Muito rápido, o internacional sub-19 causou muitos problemas a Eliseu e André Almeida. O central flaviense foi providencial em várias jogadas. Negativo Tiago Galvão O médio ofensivo brasileiro estreou-se pelo D. Chaves, mas não foi feliz.

Na primeira parte só deu Benfica, mas os tiros “encarnados” foram todos de pólvora seca. Logo aos 8’, Salvio obrigou Ricardo a uma defesa muito apertada e o duelo entre o extremo argentino e o guarda-redes português foi uma constante. Muito interventivo, Salvio voltou a criar perigo aos 17’, 25’, 32’ e 37’, mas sempre sem sucesso. Em cima do intervalo, foi Seferovic a desperdiçar um par de boas ocasiões. Pelo meio (22’), o Desp. Chaves criou algum perigo com um remate de Galvão.

Sem alterações ao intervalo, a segunda parte recomeçou a bom ritmo e nos cinco primeiros minutos Jonas, por duas vezes, esteve perto de marcar. Do outro lado, era Jorginho que ameaçava. O extremo português, que fez a formação no Manchester City, quase bateu Bruno Varela aos 48’.

O relógio, no entanto, não parava e o Benfica começou a perder clarividência. Aos 60’ e 61’ Cervi ainda ameaçou, mas num contra-ataque Jorginho voltou a estar perto do golo — Bruno Varela fez uma excelente defesa.

Com pouco a perder, Rui Vitória arriscou tudo e trocou Salvio por Jiménez e o risco do técnico acabou recompensado: já em período de descontos, Rafa (outra das apostas de Vitória), cruzou rasteiro para Seferovic e o avançado resolveu. Desta vez, o Benfica não travou à segunda.

