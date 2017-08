O rei Kasparov está de regresso aos tabuleiros

Garry Kasparov, o mítico antigo campeão mundial de xadrez e total dominador da modalidade até se ter precocemente retirado da competição em 2005, está de regresso às provas oficiais. Isto porque aceitou o convite especial para participar na quarta etapa do Grand Chess Tour, que a partir desta segunda-feira se disputa no mesmo palco no qual finalizou há três dias a Sinquefield Cup, na cidade norte-americana de Saint Louis.

Kasparov, de 54 anos, realizou o seu último torneio oficial no magistral de Linares, Espanha, tendo na altura anunciado, para surpresa geral, que essa prova seria a última da sua carreira. Venceu o torneio, mas a última partida pairaria como uma sombra no rol dos seus muitos triunfos, ao ser derrotado pelo búlgaro Veselin Topalov, ainda assim assegurando o primeiro lugar na competição.

Campeão do mundo entre 1985 e 2000, perderia o título para o compatriota Vladimir Kramnik, mas manteria a primeira posição do ranking mundial, com uma pontuação que só viria a ser superada por Magnus Carlsen, oito anos depois, e que se mantém hoje como a segunda maior de sempre.

Mas esta prova é um semi –regresso, pois não serão os duelos clássicos que serão travados, mas sim os ritmos mais curtos das semirrápidas e das partidas-relâmpago. Infelizmente, não se assistirá à luta entre Kasparov e Carlsen, uma vez que o norueguês preferiu participar na prova derradeira do circuito, o clássico de Londres. Mas o teste de Kasparov continuará a ser muito duro, pois quase todos os destacados jogadores da nova geração estão presentes.

Os outros nove participantes são os norte-americanos Caruana e Nakamura, os russos Karjakin e Nepomniachtchi, o indiano Anand, o arménio Aronian, o checo Navara, o vietnamita Liam e o cubano Dominguez. Nos três primeiros dias disputa-se o torneio de semirrápidas e, nos dois últimos, o relâmpago a duas voltas.

