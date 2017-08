Justin Thomas: “Uma grande vitória para a família”

Está a ser um ano sonho para Justin Thomas, de apenas 24 anos. O norte-americano natural de Louisville, no estado do Kentucky, venceu domingo o US PGA Championship no par-71 do Quail Hollow Club, em Charlotte, na Carolina do Norte, conquistando assim o primeiro major da sua carreira e elevando para quatro o número de vitórias alcançadas na temporada de 2016-2017.

Com isto passou a integrar uma distinta lista de jogadores que, contando a partir de 1960, ganharam quatro torneios, incluindo um major, com 24 anos de idade ou menos. Junta-se, neste capítulo, aos norte-americanos Jack Nicklaus (1963), Tiger Woods (1999 e 2000), Rory McIlroy (2012) e Jordan Spieth (2015).

Este êxito valeu-lhe um prémio de 1,5 milhões de dólares e a subida do 14.º ao 6.º lugar no ranking mundial. Mas não só. Na FedEx Cup do PGA Tour subiu de 4.º para 2.º ultrapassando o seu também muito jovem compatriota Jordan Spieth – o japonês Hideki Matsuyama manteve-se no topo da tabela. Os play-offs da FedEx Cup começam na próxima semana.

No US PGA Championship, Justin Thomas somou um total de 276 pancadas (73-66-69-68), 8 abaixo do par, o que lhe deu o triunfo com duas pancadas de vantagem sobre um trio composto pelo italiano Francesco Molinari (73-64-74-67), o sul-africano Louis Oosthuizen (70-67-71-70) e o norte-americano Patrick Reid (69-73-69-67), com 278.

Para Molinari e Reid, foram as suas melhores classificações no Grand Slam. Para Oosthuizen foi a quarta vez que terminou em segundo em majors (e logo em cada em uma das quatro provas), ele que venceu o British Open em St. Andrews em 2010.

O n.º 2 mundial, o japonês Hideki Matsuyama (70-64-73-72), e o n.º 10, Rickie Fowler, (69-70-73-67) partiharam o quinto posto, com 279.

Justin Thomas iniciara a última volta empatado no quarto lugar com Oosthuizen, a duas pancadas do líder, o norte-americano Kevin Kisner, e a uma do também americano Chris Stroud e de Matsuyama, que estavam empatados em segundo. Com 3 abaixo do par a fechar, fez melhor do que eles todos.

Enquanto criança, queres ganhar todos os majors. Queres ganhar qualquer um dos majors”, disse Thomas. “Para mim, o PGA tinha definitivamente um lugar especial no meu coração, e talvez um foco especial. É apenas uma grande vitória para a família, e um momento que nunca esqueceremos.”

O US PGA Championship é o torneio da PGA of America, e o pai de Thomas, Mike Thomas, é há muito tempo o profissional de golfe do Harmony Landing, nos arredores de Louisville. E o pai deste, avô de Justin, Paul Thomas, é um profissional da PGA of America há 60 anos.

Kisner, o comandante aos 54 buracos, fez 74 a fechar caindo do primeiro lugar para 7.º (empatado com o canadiano Graham Delaet), com 280, ao passo que Stroud fez 76 descendo para os 9.ºs, com 283, o mesmo agregado do compatriota Matt Kuchar, do australiano Jason Day (campeão em 2015 e actual n.º 8 mundial) e do inglês Jordan Smith, que no início de 2016 estava a competir no Algarve Pro Golf Tour e hoje é já um vencedor do European Tour (Porsche European Open).

Justin Thomas sucede na lista dos vencedores ao compatriota Jimmy Walker, que falhou o cut na defesa do título com voltas de 81-69.

Jordan Spieth, vencedor do major antecedente, o British Open, e que já venceu o Masters e o Open dos EUA, teve a sua primeira para chegar ao Grand Slam de carreira (vencer cada um dos quatro majors), acabando nos 28.ºs, com 286 (+2).

