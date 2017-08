Estoril conquista primeira vitória na Liga

O Estoril Praia alcançou nesta segunda-feira o primeiro triunfo na Liga NOS, ao derrotar em casa o Vitória de Guimarães, por 3-0, em jogo da segunda jornada, que terminou com três expulsões.

Pedro Monteiro inaugurou o marcador, aos 19 minutos, mas o Estoril foi para o intervalo em desvantagem numérica, devido à expulsão de Wesley (38). Na segunda parte, o vitoriano João Vigário também viu o segundo amarelo (49) e reequilibrou as equipas, mas o jogo pendeu para o Estoril quando Josué cometeu penálti e foi expulso, e Kléber converteu, fazendo o 2-0, aos 63 minutos, antes de completar o resultado, aos 80'.

Depois da goleada sofrida na estreia, no terreno do FC Porto (4-0), a equipa de Pedro Emanuel soma os primeiros três pontos e junta-se ao Vitória de Guimarães no grupo que persegue o trio de líderes composto por FC Porto, Sporting e Rio Ave, todos com seis.

