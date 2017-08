Diego Costa lamenta que o Chelsea o trate como “um criminoso”

O futebolista internacional espanhol Diego Costa lamentou nesta segunda-feira que o Chelsea o esteja a tratar como “um criminoso” e revelou que pretende regressar ao Atlético de Madrid, em entrevista publicada pelo diário britânico Daily Mail.

PUB

“Deram-se uma semana suplementar de férias, mas depois as multas sucederam-se. Queriam que me treinasse com a segunda equipa e isso não faço. Não sou um criminoso”, disse o avançado, de 28 anos, que continua no Brasil, seu país natal.

Diego Costa, autor de 20 golos na época passada, na campanha que permitiu ao Chelsea sagrar-se campeão inglês, revelou que “se passaram algumas coisas com o treinador”, o italiano Antonio Conte, e espera agora que o clube londrino autorize a sua saída.

PUB

“O meu desejo é regressar ao Atlético de Madrid. Já rejeitou outras propostas. Eles [os dirigentes do Chelsea] querem transferir-me para a China. Se devo partir, irei para o clube que quero e não para o que paga mais”, observou Diego Costa, que alinhou no clube espanhol entre 2010 e 2014.

PUB

PUB