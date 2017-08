Piratas informáticos voltam a atacar e antecipam regresso de Curb Your Enthusiasm

Um grupo de piratas informáticos divulgou ilicitamente vários episódios por estrear de séries televisivas como Curb Your Enthusiasm, Insecure, Ballers, Barry e The Deuce. Salva, por agora, ficou a série A Guerra dos Tronos, vítima dos hackers há duas semanas, com a publicação do episódio The Spoils of War, o quarto da sétima temporada.

Com a nona temporada a meses de estrear, e depois de uma pausa de seis anos, a série Curb Your Enthusiasm, escrita, produzida e protagonizada pelo humorista Larry David, poderá ver agora a sua estreia a perder fôlego até 1 de Outubro, data para qual estava agendado o regresso aos ecrãs.

O grupo de piratas informáticos que atacou o canal norte-americano HBO roubando 1,5 terabytes de informação tinha pedido, há cerca de uma semana, seis milhões de dólares em bitcoins para que não fossem divulgados mais conteúdos de forma ilícita. Além dos episódios, foram também roubados guiões, e-mails, documentos e informações sobre várias produções do canal.

A cadeia televisiva norte-americana já fez saber que não pretende ceder à chantagem dos piratas informáticos. “Não estamos em comunicação com os hackers e não iremos comentar cada vez que novos conteúdos ou informação sejam publicados. Já foi amplamente reportado que houve um incidente cibernético na HBO”, lê-se no comunicado divulgado pelo canal após o ataque cibernético.

“Os hackers poderão continuar a partilhar pedaços de informação roubada para tentar conseguir atenção mediática. É um jogo no qual não alinharemos. Obviamente, nenhuma empresa quer ver a sua informação roubada e partilhada na internet. A transparência com os nossos funcionários, parceiros e criativos que trabalham connosco tem sido o nosso foco durante este incidente e assim se manterá enquanto seguimos em frente. Este incidente não nos dissuadiu de garantir que a HBO continuará a fazer o que faz de melhor”, vinca a cadeia de televisão.

Apesar de não ter sido alvo da mais recente divulgação ilícita, a série mais pirateada de sempre não está livre de ser novamente vítima dos piratas. Os criminosos podem estar na posse de mais dados de propriedade intelectual e episódios por estrear ou informação “sensível” de funcionários do canal televisivo que podem usar para fazer chantagem económica, comenta a analista e vice-presidente da tecnológica Gartner, Avivah Litan, em declarações à Associated Press.

