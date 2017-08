Pacman [Carlão] esclarece: "Não, não vai haver regresso dos Da Weasel"

Nas redes sociais, um evento anuncia "o regresso esperado" da banda Da Weasel para o próximo dia 9 de Dezembro, às 23h no Meo Arena. Os detalhes estão todos lá, os fãs já estão a garantir a sua presença, mas há um pequeno pormenor: o evento é falso e o concerto não vai acontecer. A confirmação é dada por um dos vocalistas da antiga banda de hip-hop nacional em declarações ao PÚBLICO. “Não, não vai haver regresso”, esclarece o antigo Pacman, que agora segue carreira a solo como Carlão.

Ao início da tarde desta segunda-feira, o evento criado no Facebook contava com mais de mil pessoas a confirmar a sua presença e cerca de seis mil a demonstrar “interesse” no concerto. Muitos fãs já perguntam a partir de quando e onde se poderiam comprar bilhetes para o concerto. No entanto, uma simples pesquisa nos motores de busca não retribuía mais informação. Além disso, o evento foi criado por uma pessoa e não uma promotora.

“Calculo que seja algo criado por um fã, mas não há absolutamente nada que sustente isso”, vinca Carlão, em conversa com o PÚBLICO, sem deixar margem para dúvidas (ou falsas esperanças). “Da parte da banda não houve nenhuma conversa nem existe nenhuma ideia que aponte para esse regresso, mesmo num cenário que preveja um só concerto”, continua o músico.

O cantor garante que esta é “uma não notícia” e comenta que também ele já recebeu várias mensagens de pessoas a querer confirmar o alegado concerto.

No entanto, a porta para um futuro regresso – quer seja para um só concerto ou num projecto mais extenso – não está completamente excluída. “É que”, justifica Carlão, “sinceramente, ao longo da vida, já aprendi que é coisa que não dá para dizer que nunca vai acontecer”.

“A vida dá muitas voltas. Mas a verdade é que, neste momento, não há da parte de nenhum dos seis elementos [que compunham os Da Weasel] qualquer sinal de que isso vá acontecer”, acrescenta.

Inicialmente o evento anunciava "Da Weasel - O Regresso", mas ao longo desta segunda-feira o evento foi alterado e foi introduzida a palavra "queremos" no título da página.

Foto O título do evento foi posteriormente editado DR

Formados em 1993, somaram sucessos e tops de vendas nacionais durante 17 anos. Pela banda passaram Carlão [Pacman], João Nobre, Virgul, Pedro Quaresma, Guilherme Silva e DJ Glue, os últimos músicos a tocar pelo projecto. Antes, tinham feito também parte Armando Teixeira e Yen Sung. O fim da banda foi anunciado a 9 de Dezembro de 2010, justamente o dia para o qual, sete anos depois, era anunciado este falso evento de regresso.

