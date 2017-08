Domingo soma 176 fogos até ao momento — 16 continuam activos

Ao final da tarde deste domingo continuavam activos 16 incêndios de um total de 176 ocorrências registadas desde as 0h, informou a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar.

Segundo esta responsável da ANPC, os fogos que suscitam maiores preocupações são os que lavram desde sábado em Ferreira do Zêzere e na região da Carvalhosa, em Coimbra. A meio da tarde, o incêndio de Ferreira do Zêzere alastrou-se a Vila do Rei com “comportamento extremo”, disse. Nestas zonas foram efectuadas várias “evacuações preventivas”.

As três aeronaves de combate aos incêndios enviadas por Espanha, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Protecção Civil accionado por Portugal no sábado, estão agora a apoiar o combate ao incêndio que se estendeu a Vila do Rei.

Patrícia Gaspar indicou ainda que desde quarta-feira, data em que se iniciaram os fogos em Abrantes, há registo de 42 feridos, dos quais 39 são ligeiros. Os outros três que inspiram mais cuidados são uma mulher que sofreu queimaduras em 50% do corpo, em Tomar, e dois bombeiros, um que teve uma crise convulsiva e outro com problemas decorrentes de diabetes.

