Mulher sofre queimaduras em 50% do corpo em Tomar

Uma mulher de 40 anos sofreu queimaduras em cerca de 50%do corpo, na sequência do incêndio que deflagra no concelho de Tomar, informaram fontes da autarquia e da Protecção Civil.

De acordo com fonte do comando nacional da Protecção Civil, a vítima foi atingida pelas chamas na localidade de Vale do Vime, no concelho de Abrantes, distrito de Santarém. O vice-presidente da Câmara de Abrantes, Hugo Cristóvão, acrescentou que sofreu queimaduras em 50% do corpo e que foi inicialmente assistida no hospital local, tendo, devido à gravidade do seu estado, sido transferida para os Hospitais de Coimbra.

A Protecção Civil revelou ainda que outra pessoa sofreu queimaduras ligeiras na localidade de Outeiro do Forno, tendo sido igualmente assistida no hospital de Abrantes.

O fogo teve origem na localidade de Carvalhal, na União de Freguesias Serra e Junceira, às 15h58 de sábado. No concelho de Abrantes, igualmente no distrito de Santarém, cinco bombeiros também sofreram ontem queimaduras ligeiras, quando combatiam um incêndio que deflagrou em duas aldeias, na sequência de uma projecção de um fogo em Tomar que atravessou a albufeira de Castelo de Bode.

Nove incêndios em sete distritos estavam activos este domingo, pelas 8h10. Mobilizavam mais de 2200 operacionais, segundo a Protecção Civil.

De acordo com o site da Autoridade Nacional da Protecção Civil, seis deles localizam-se nos concelhos de Castelo Branco, Coimbra, Tomar, Ferreira do Zêzere, Alvaiázere e Mealhada, não tendo ainda sido extintos. Os restantes fogos estão já em fase de "resolução", situando-se nos concelhos de Cinfães, Cantanhede e Abrantes.

Para o fogo que lavra no concelho de Castelo Branco foi accionado um meio aéreo.

