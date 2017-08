Homem suspeito de matar a irmã e a sobrinha enquanto dormiam

Um homem de 53 anos foi detido durante a esta madrugada por suspeitas da morte da irmã e da sobrinha, com uma arma de fogo, em Santana, na Madeira.

O suspeito terá disparado com uma caçadeira sobre as vítimas, enquanto dormiam, tendo ainda atingido o cunhado, que se encontra internado em estado crítico na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O crime aconteceu por volta da meia-noite, próximo do centro daquela pequena cidade, e foi descoberto pelo filho e irmão das vítimas, que quando chegou a casa deparou-se com os homicídios.

A PSP mobilizou um forte contingente policial, inclusive dos concelhos vizinhos, e o suspeito acabaria por ser detido durante a madrugada.

As vítimas, cujas idades não foram divulgadas, estavam na Madeira a passar férias, de onde são naturais. Os pais, de acordo com a imprensa local, vivem e trabalham em França, e a sobrinha do suspeito reside no Algarve.

O móbil do crime estará relacionado com questões de herança.

O caso está nas mãos da Polícia Judiciária, que remeteu mais informações para segunda-feira.

