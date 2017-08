Scaramucci: há pessoas na Casa Branca a querer correr com Trump

O ex-director de Comunicação da Casa Branca diz que há pessoas em Washington a trabalhar contra Trump. Anthony Scaramucci disse, numa entrevista ao canal ABC, que há inimigos do Presidente dentro da própria equipa da administração.

"O que sucede em Washington... é que o Presidente não representa o establishment político; seja qual for a razão, há pessoas decididas a correr com ele", afirmou Scaramucci, que foi despedido ao fim de dez dias no cargo e algumas polémicas.

"Julgo que há pessoas em Washington e dentro da Casa Branca, que não apoiam propriamente os interesse ou a agenda do Presidente", garantiu no programa ABC Nes on Sunday. Questionado sobre a quem se refere, Scaramucci limitou-se a dizer que "já tinha revelado alguns nomes" e que havia mudanças estratégicas em curso.

