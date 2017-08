Paços de Ferreira anulou uma desvantagem de dois golos

Paços de Ferreira e D. Aves empataram neste domingo a dois golos e somaram os primeiros pontos na I Liga. Os forasteiros chegaram ao intervalo a vencer, por 2-0, mas os pacenses conseguiram evitar a derrota na segunda parte.

PUB

Derrotado na primeira jornada pelo Sporting, o D. Aves entrou muito bem na partida e aos 10 minutos de jogo já vencia por dois, com golos de dois jogadores emprestados pelo Benfica aos avenses: Carlos Ponck e Salvador Agra.

No entanto, na segunda parte a equipa treinada por Ricardo Soares não soube segurar a vantagem. Aos 54’, Pedrinho colocou a diferença entre as duas equipas em apenas um golo e Luiz Phellype, que tinha entrado em campo apenas cinco minutos antes, fez o segundo golo do Paços de Ferreira aos 87’, fixando o resultado final uma igualdade (2-2).

PUB

PUB

PUB