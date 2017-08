Miguel Oliveira despista-se e desiste na Áustria

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) sofreu este domingo um despiste no Grande Prémio da Áustria, em Spielberg - 11.ª prova do Mundial de Moto2 -, quando faltavam cinco voltas para o final, tendo abandonado a corrida.

O italiano Franco Morbidelli (Kalex) venceu a corrida, à frente do espanhol Alex Marquez (Kalex) e do suíço Thomas Lüthi (Kalex), reforçando a liderança no Mundial de Moto2 com a sétima vitória da época.

Já Miguel Oliveira viu os três primeiros ficarem mais distantes e está agora a 74 pontos do comandante da classificação geral.

Na categoria rainha de MotoGP, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) foi o vencedor, com Marc Márquez (Honda) a contentar-se com a segunda posição, enquanto o seu compatriota e companheiro de equipa, Dani Pedrosa completou o pódio.

