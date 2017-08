Corrida ao ritmo da música

Fazer um treino de corrida sem música é muito mais difícil do que correr a ouvir uma canção com determinada batida. A música dá-nos alento, parece que o tempo passa mais rápido e o esforço da corrida custa menos. Esta semana descobri a aplicação Weav Run, que por enquanto só está disponível para iPhone e para quem tem conta na loja do iTunes nos Estados Unidos. Mas estão a preparar uma versão para Android.

E o que é que ela faz? Para já, adapta a música ao nosso ritmo. Se estamos a abrandar em relação à nossa passada habitual, a música fica mais lenta; se vamos mais rápido do que seria desejável, ela aumenta a velocidade. E o que é engraçado é que não sentimos distorção na música.

Neste momento, a Weav Run só tem disponível a opção de corrida - “just run” - mas estão a trabalhar em duas outras opções: “pace control” e “interval training”, que lançarão em breve. Uma ajuda preciosa para quem faz treinos intervalados, a correr e a andar, porque durante o treino a variação de ritmo da música dará o sinal para se saber quando se deve ir rápido ou quando se deve abrandar.

Esta aplicação foi lançada por Lars Rasmussen, um dos co-fundadores do Google Maps que esteve também à frente do projecto Google Wave antes de ter ido trabalhar para o Facebook, de onde se despediu em 2015 para ajudar a sua companheira, Elomida Visviki, a lançar uma start-up. Criaram então a Weav Music, um software que permite que os artistas façam variações das suas músicas- desde as 100 às 240 batidas por minuto – e recentemente fizeram contratos com a Universal, a Sony e Warner.

“E se os músicos fizessem músicas que ao ser tocadas a qualquer velocidade continuassem a soar bem? E se os fãs pudessem escolher a velocidade em que as querem ouvir?”, foram estas as premissas do projecto em que a música muda os arranjos e a composição em tempo real, à medida que o corredor muda de ritmo. A Weav Run ainda não está perfeita mas tenho andado a experimentá-la e tem servido para umas boas risadas e boa disposição durante o treino.

Weav Music

http://www.weav.io

Weav Run - Adaptive Music Experience App

http://run.weav.io

