Euromilhões: Jackpot de 24 milhões de euros na próxima terça-feira

O próximo concurso do Euromilhões na próxima terça-feira vai ter um jackpot de 24 milhões de euros, depois de na sexta-feira não ter havido nenhum vencedor do primeiro prémio, de acordo com os Jogos Santa Casa.

PUB

O segundo prémio, no valor de 331,1 mil euros, saiu a três apostadores, nenhum deles em Portugal.

Já o terceiro prémio, no montante de 46,2 mil euros, foi atribuído a cinco jogadores, um dos quais em Portugal, enquanto o quarto prémio saiu a 33 apostadores, dos quais cinco em território nacional, no valor de 3,4 mil euros.

PUB

A combinação vencedora do concurso 64/2017 do Euromilhões, sorteada na sexta-feira, é composta pelos números 18 - 28 - 39 - 46 - 48 e pelas estrelas 05 e 12.

PUB

PUB