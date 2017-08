Xi pede contenção a Trump, dizem media chineses

O Presidente chinês, Xi Jinping, tentou desanuviar a tensão entre os EUA e a Coreia do Norte, durante um telefonema que manteve com Donald Trump na noite passada.

PUB

Na primeira ocasião em que Xi falou directamente com o Presidente norte-americano desde o mais recente episódio de confronto entre os EUA e a Coreia do Norte, o líder chinês recomendou "às partes relevantes" que "evitem comentários e acções que possam acentuar a tensão na Península Coreana", de acordo com um comunicado divulgado pela agência Nova China.

"As partes relevantes devem promover a resolução da questão através do diálogo e da negociação, para alcançar uma solução política", afirmou Xi. "A China está disponível para manter contactos próximos com os Estados Unidos, tendo como base o respeito mútuo", acrescentou.

PUB

O comunicado da Casa Branca que dá conta do telefonema não refere o apelo deixado por Xi Jinping. Revela apenas que os dois líderes "concordaram que a Coreia do Norte deve cessar o seu comportamento provocatório".

Trump tem insistido que a China deve usar a influência que detém sobre a Coreia do Norte, de que é o principal parceiro comercial, para pressionar o regime a abandonar o seu programa nuclear e entrar em negociações. No fim-de-semana passado, a China apoiou no Conselho de Segurança da ONU uma nova ronda de sanções contra Pyongyang.

PUB

PUB