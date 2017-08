Pelo menos 35 crianças morrem em três dias num hospital da Índia

Pelo menos 35 crianças perderam a vida, em três dias, num hospital indiano, em Gorakhpur, no estado de Uttar Pradesh, o mais populoso, com cerca de 200 milhões de habitantes, situado no norte do país.

Os pais alegam que houve falta de fornecimento de oxigénio na ala das crianças. O juiz do distrito Rajiv Rautela negou que a causa das mortes seja essa, acrescentando que as crianças morreram de causas naturais. O magistrado não esconde que o hospital devia 6,8 milhões de rupias (89.600 euros) à empresa que fornece o oxigénio.

Também o governo estadual, segundo refere a Reuters, refutou a tese de que a falta de oxigénio tenha levado os jovens pacientes à morte, garantindo, diz a agência de notícias, as crianças morreram por doença e por causa de "diversas razões médicas".

Porém, as famílias alegam que o fornecimento de oxigénio para a enfermaria terminou na quinta-feira à noite, descrevendo que lhes foram dados balões de oxigénio manuais para ajudarem as crianças a respirar.

Algumas das vítimas estavam a fazer tratamentos para a encefalite, uma doença que ataca muito as crianças e os jovens subnutridos, sendo arrasadora durante o período das monções. As monções na Índia – onde se manifestam com ventos que sopram do sudoeste e chuva intensa – vão de Junho a Setembro.

